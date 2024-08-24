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Trabzon ve Giresun'da 2 gün denize girilmemesi uyarısı yapıldı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 18:19
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Trabzon ve Giresun’da 2 gün denize girilmemesi uyarısı yapıldı

Son dakika haberine göre Trabzon ve Giresun valilikleri, olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşları bugün ve yarın (25 Ağustos Pazar) denize girmemeleri konusunda uyardı.

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