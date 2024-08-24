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Şanlıurfa'da kahreden olay! Elektrik akımına kapılan kişi öldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 18:15
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Şanlıurfa’da kahreden olay! Elektrik akımına kapılan kişi öldü

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

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