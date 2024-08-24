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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu! 3 zanlı tutuklandı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 18:33
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Sinop’ta uyuşturucu operasyonu! 3 zanlı tutuklandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin arabasında yapılan aramada 81,80 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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