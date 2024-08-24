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SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul'da gösteri uçuşu yapacak

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 13:27
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SOLOTÜRK 30 Ağustos’ta İstanbul’da gösteri uçuşu yapacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, 30 Ağustos'ta İstanbul'da gösteri uçuşu yapacağını bildirdi.

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