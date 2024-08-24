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Başakşehir'de pazarcıların kavgasında 1 kişi silahla yaralandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 13:25
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Başakşehir’de pazarcıların kavgasında 1 kişi silahla yaralandı

Başakşehir'de kapalı pazar alanında yer işgali nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

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