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Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 13:28
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Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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