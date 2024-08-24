Camide imamı duygulandıran not! O görüntüler takdir topladı
Mersin'de ikindi namazını kıldırmak için camiye giren imamın gördüğü not dikkatini çekti. Kağıdı okuyan imam duygu dolu anlar yaşadı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen imam "Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Notu okuduğumuzda çok duygulandık." şeklinde konuştu. O görüntüler ise "helal olsun" dedirtti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek feribotun kalkış saatini bekleyen 2 çocuklu aile, Taşucu Mahallesi'ndeki Reşadiye Camisi'ne girdi.
GİDERKEN NOT BIRAKTILAR
Burada çocuklarından birinin solunum cihazını çalıştıran, sıcak hava nedeniyle de klimaları açan aile, daha sonra bir not ve 200 lira bırakıp camiden ayrıldı.
İMAMI DUYGULANDIRAN YAZI
İkindi namazını kıldırmak için ibadethaneye giden imam hatip Halil Erdem, "Yolcuyuz, feribot saatini beklerken mecburen camiye sığındık. Çocuğumuz hasta olduğu için prizi kullanarak hava verdik, sıcaktan dolayı da klimaları kullandık. Kullanım ücreti olarak bir miktar para bırakıyorum. Hakkınızı helal edin." yazılı notu fark etti.
"KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Erdem, ailenin, çocukları için caminin elektriğini kullandığını gördü.
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