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Camide imamı duygulandıran not! O görüntüler takdir topladı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 18:50 Güncelleme: 24.08.2024 19:14
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Camide imamı duygulandıran not! O görüntüler takdir topladı

Mersin'de ikindi namazını kıldırmak için camiye giren imamın gördüğü not dikkatini çekti. Kağıdı okuyan imam duygu dolu anlar yaşadı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen imam "Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Notu okuduğumuzda çok duygulandık." şeklinde konuştu. O görüntüler ise "helal olsun" dedirtti.

Mersin'in Silifke ilçesinde camiye giden ve burada bir süre geçiren ailenin bıraktığı not görenlere duygu dolu anlar yaşattı. O görüntüler ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mersin'de camiye giren ailenin bıraktığı not duygulandırdı.Mersin'de camiye giren ailenin bıraktığı not duygulandırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek feribotun kalkış saatini bekleyen 2 çocuklu aile, Taşucu Mahallesi'ndeki Reşadiye Camisi'ne girdi.

Mersin'de camiye giren ailenin bıraktığı not duygulandırdı.Mersin'de camiye giren ailenin bıraktığı not duygulandırdı.

GİDERKEN NOT BIRAKTILAR

Burada çocuklarından birinin solunum cihazını çalıştıran, sıcak hava nedeniyle de klimaları açan aile, daha sonra bir not ve 200 lira bırakıp camiden ayrıldı.

Mersin'de camiye giren ailenin bıraktığı not duygulandırdı.Mersin'de camiye giren ailenin bıraktığı not duygulandırdı.

İMAMI DUYGULANDIRAN YAZI

İkindi namazını kıldırmak için ibadethaneye giden imam hatip Halil Erdem, "Yolcuyuz, feribot saatini beklerken mecburen camiye sığındık. Çocuğumuz hasta olduğu için prizi kullanarak hava verdik, sıcaktan dolayı da klimaları kullandık. Kullanım ücreti olarak bir miktar para bırakıyorum. Hakkınızı helal edin." yazılı notu fark etti.

Mersin'de camiye giren ailenin bıraktığı not duygulandırdı.Mersin'de camiye giren ailenin bıraktığı not duygulandırdı.

"KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Erdem, ailenin, çocukları için caminin elektriğini kullandığını gördü.

Mersin'de camiye giren ailenin bıraktığı not duygulandırdı.Mersin'de camiye giren ailenin bıraktığı not duygulandırdı.

Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ailenin hasta olan çocukları için caminin elektriğini kullandıklarını, helallik istedikleri nottan öğrendik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Notu okuduğumuzda çok duygulandık." dedi.

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