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Çanakkale'de kahreden olay! 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 18:13
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Çanakkale’de kahreden olay! 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Çan ilçesinde kahreden bir olay meydana geldi. Evlerinin balkonundan düşerek yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

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