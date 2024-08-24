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Nevşehir'de tarım işçileri ile mahalleli arasında kavga

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 06:25
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Nevşehir’de tarım işçileri ile mahalleli arasında kavga

Nevşehir'de, tarım işçileri ile mahalleli arasında çıkan sopa, bıçak ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı.

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