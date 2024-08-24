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Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 06:23
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Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Isparta'dan Antalya istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün virajı alamayıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

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