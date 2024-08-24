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Kocaeli'de hafif ticari araca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 06:27
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Kocaeli’de hafif ticari araca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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