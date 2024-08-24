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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 06:43
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Kocaeli’de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

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