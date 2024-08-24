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Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 06:45
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Kocaeli’de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

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