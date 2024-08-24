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Esenyurt'ta yapılan denetimde hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 06:42
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Esenyurt’ta yapılan denetimde hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde 3 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ile haklarında yakalama kararı bulunan 4 yakalandı.

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