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Çorum'da kolunu makineye kaptıran iş yeri sahibi yaralandı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 06:29
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Çorum’da kolunu makineye kaptıran iş yeri sahibi yaralandı

Çorum'da bir makine imalathanesinde iş yeri sahibi, makineye kaptırdığı kolunun kopması sonucu ağır yaralandı.

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