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İzmir'de alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 06:32
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İzmir’de alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

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