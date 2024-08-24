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İzmir'de "150 lira" kavgası: 2 kişi tabancayla vuruldu

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 06:35
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İzmir’de 150 lira kavgası: 2 kişi tabancayla vuruldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 14 yaşındaki iki çocuk arasında 150 lira borç için çıkan kavgaya ağabeyleri dahil oldu. Tartışma silahlı kavgaya dönüşünce meydana gelen olayda tabancayla vurulan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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