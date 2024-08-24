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Aksaray'da sağanak cadde ve sokaklar göle döndü

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 06:39
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Aksaray’da sağanak cadde ve sokaklar göle döndü

Son dakika haberi... Aksaray'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, birçok ev ile iş yerini su bastı.

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