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Antakya'da yangın! Kamyonette başladı malzeme dolu konteynere sıçradı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 17:34
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Antakya’da yangın! Kamyonette başladı malzeme dolu konteynere sıçradı

Hatay'ın Antakya ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi'nde bilinmeyen bir nedenden dolayı bir kamyonette yangın başladı. Alevler, malzeme dolu konteynıra sıçrarken panik dolu anlar yaşandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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