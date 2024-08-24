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İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 28 şüpheli tutuklandı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 17:15
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İstanbul’da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 28 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre İstanbul'da, suç örgütlerine yönelik ağustosta düzenlenen operasyonlarda yakalanan 28 şüpheli tutuklandı.

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