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Ayvacık açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 17:17
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Ayvacık açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında iki lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Tamamı Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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