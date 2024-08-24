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İzmir Kemalpaşa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 17:08
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İzmir Kemalpaşa’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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