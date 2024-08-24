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Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 06:21
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Burdur’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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