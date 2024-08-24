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Freni patlayan yolcu midibüsünün otogar içine düşme anı kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 14:17
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Freni patlayan yolcu midibüsünün otogar içine düşme anı kamerada

Burdur otogarına girmek üzere, Isparta-Burdur karayolundan otogara dönen midibüsün freni patladığı için virajı dönemeyip 2 metrelik yükseklikten otogar içine düşmesi sonucu meydana gelen kazaya ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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