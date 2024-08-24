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Fethiye'de yelkenli teknede çıkan yangın söndürüldü! Büyük çaplı hasar

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 17:21
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Fethiye’de yelkenli teknede çıkan yangın söndürüldü! Büyük çaplı hasar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yelkenli teknede çıkan yangın, ekiplerin denizden müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle teknede büyük çaplı hasar oluştu.

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