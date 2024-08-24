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Balıkesir’de 10 düzensiz göçmen yakalandı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 17:22
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Balıkesir’de 10 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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