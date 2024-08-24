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Çorum'u dolu vurdu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 13:00
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Çorum’u dolu vurdu

Çorum'da sıcak hava yerini yağışlı havaya bıraktı.

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