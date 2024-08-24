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Beyoğlu’nda bir kiliseden hırsızlık kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 13:02
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Beyoğlu’nda bir kiliseden hırsızlık kamerada

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir hırsız, güpegündüz kiliseden ibadet esnasında kullanılan sembolü çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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