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Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 06:11
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Anadolu Otoyolu’nda bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

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