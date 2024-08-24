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Bolu'da minibüs ve traktör çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 22:50 Güncelleme: 24.08.2024 22:50
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Bolu’da minibüs ve traktör çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Bolu-Mudurnu karayolunda korku dolu anlar yaşandı. Yolcu minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu yaşanan kazada 1’i ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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