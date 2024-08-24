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Esenyurt'ta yangın! Daireden alevler yükseldi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 22:05
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Esenyurt’ta yangın! Daireden alevler yükseldi

Esenyurt’ta bulunan bir sitedeki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken daireden alevler yükseldi.

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