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İki ailenin kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var: 6 şüpheli tutuklandı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 17:24
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İki ailenin kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var: 6 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da iki aile arasına çıkan silahlı kavgada çocuklar ve kadınlarında olduğu 7 kişi yaralandı. Adapazarı ilçesindeki kanlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı.

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