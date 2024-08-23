23 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Yozgat'ta çıkan anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 06:05
ABONE OL
Yozgat’ta çıkan anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Yozgat'ta çıkan anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü. Anız yangını ormana sıçramadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışması sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör