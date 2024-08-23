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Benzin istasyonunda korku dolu anlar! Alev topuna döndü kullanılamaz hale geldi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 01:44 Güncelleme: 23.08.2024 01:44
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Benzin istasyonunda korku dolu anlar! Alev topuna döndü kullanılamaz hale geldi

Çankırı-Ankara karayolunda gece saatlerinde benzin istasyonundaki park halinde olan tırda bir anda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen tırdaki yangın ekiplerin müdahalesi söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan kimse olmadı.

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