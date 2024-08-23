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Manisa'da aranan 24 şahıs yakalandı 17'si tutuklandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 08:57
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Manisa’da aranan 24 şahıs yakalandı 17’si tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarla araması bulunan 24 şahsın yakalandığı ve şahıslardan 17'sinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

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