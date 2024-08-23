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Yalova'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı! 5 kişi yaralandı...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 20:50
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Yalova’da ticari taksi ile otomobil çarpıştı! 5 kişi yaralandı...

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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