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Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 20:56
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Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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