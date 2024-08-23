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Ankara'da yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti! Eşi yara almadan kurtuldu...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 19:47
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Ankara’da yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti! Eşi yara almadan kurtuldu...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mantar toplamaya giden aile dönüş yoluna traktörle çıktı. Yolculuk esnasında traktöre yıldırım isabet ederken 59 yaşındaki Sakine Özbey hayatını kaybetti.

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