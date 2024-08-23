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Uyuşturucu kuryesi korkunç şekilde öldü! Midesine sakladığı kapsüller...

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 01:14 Güncelleme: 23.08.2024 01:15
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Uyuşturucu kuryesi korkunç şekilde öldü! Midesine sakladığı kapsüller...

Kocaeli'de İran'dan gelen iki uyuşturucu kuryesi taksiye bindi ve taksici paraları olmadığını anlayınca indirmek istedi. Taksiden inerken kuryelerden birinin midesindeki kapsüller patladı ve fenalaşarak yere düştü. Kurye olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan şahıs ise gözaltına alındı.

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