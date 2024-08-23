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Burdur-Fethiye karayolunda otomobil takla attı! Çok sayıda yaralı var

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 01:29 Güncelleme: 23.08.2024 01:30
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Burdur-Fethiye karayolunda otomobil takla attı! Çok sayıda yaralı var

Burdur-Fethiye karayolu savaş alanına döndü. Seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak takla attı. Yaşanan kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken devrilen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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