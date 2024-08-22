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Beyoğlu'nda 9 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 23:56 Güncelleme: 23.08.2024 00:05
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Beyoğlu’nda 9 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda, 9 katlı otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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