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Tokat'ta sulama kanalındaki çöküntü nedeniyle akan su ekili arazide zarara yol açtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 23.08.2024 13:51
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Tokat’ta sulama kanalındaki çöküntü nedeniyle akan su ekili arazide zarara yol açtı

Tokat'ın Niksar ilçesinde sulama kanalında oluşan çöküntü nedeniyle akan su, ekili arazilerde zarara neden oldu.

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