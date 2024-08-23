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Avcılar'da oto tamirhaneye silahlı saldırı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 23.08.2024 13:53
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Avcılar’da oto tamirhaneye silahlı saldırı

Avcılar'da kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli, oto tamirhanenin önüne gelerek ateş açtı. Gece saatlerinde yaşanan saldırıda işyerine 9 kurşun isabet ederken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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