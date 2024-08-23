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Anız yakanlara dron kamerasıyla suçüstü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 13:49
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Anız yakanlara dron kamerasıyla suçüstü

Mersin'in Erdemli ilçesinde anız yakan 2 kişi, dron kameralardan tespit edilip, suçüstü yakalandı.

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