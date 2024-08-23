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Sitenin basketbol sahasına atılan cisim panik oluşturdu

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 10:22
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Sitenin basketbol sahasına atılan cisim panik oluşturdu

Bursa'da bir site içerisindeki basketbol sahasına atılan cisim panik oluşturdu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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