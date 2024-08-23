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Şişli'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi İslim İstanbullu
Giriş: 23.08.2024 10:24
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Şişli’de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Şişli'de otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarparak takla attı. Sürücü, araçtan yara almadan kurtuldu.

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