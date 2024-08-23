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Kars'ta çıkan yangında 400 balya ot kül oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi Damla Karasu
Giriş: 23.08.2024 10:20
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Kars’ta çıkan yangında 400 balya ot kül oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir evin bahçesinde bulunan ot balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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