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Kırklareli'de uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 10:47
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Kırklareli’de uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı

Kırklareli'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 14 şüpheli yakalandı.

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