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Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 13:56
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Şanlıurfa’da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

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