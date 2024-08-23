Ankara’da sokak köpekleri çileden çıkardı: Torunumu sürükleyerek götürdüler





"ÇOK ÜZÜLDÜK, ÇOK ÖZLEDİK ONU"

Minik kızın arkadaşı Fatma Tülay ise o anlara tanık olduğunu ve çok korktuklarını belirterek, "Arkadaşlarımla oyun oynuyorduk. Sonra birden havlama sesleri geldi. Hemen balkona doğru koştuk. Elif buradaydı, böyle duruyordum. Ondan sonra annem aşağı indi. (Köpekler) Buralarından ısırmış. Ondan sonra ambulans çağırdılar. Ambulans içeride bir şeyler yaptı. İlk müdahaleyi yaptılar. Çok üzüldük, çok özledik onu. Köpeklerin toplanması ve bir daha da çıkarılmamasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



"ŞİMDİ ÇIKAMIYOR KADIN SOKAĞA"

Aynı sokakta engelli komşusu da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Mehtap Bektaş, "Bu engelli ablamız burada yürüyüş yapıyor. Beynine pıhtı attığı için mecbur yürümek zorunda. Şuradan hepsi bu kadını buraya yıktılar. Yazık korktu kadıncağız. Şimdi çıkamıyor kadın sokağa, hiç yürüyüş yapamıyor. Çocuklar mağdur. Bunları toplasınlar" dedi.