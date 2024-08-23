Ankara'da sokak köpekleri çileden çıkardı: Torunumu sürükleyerek götürdüler
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki kız, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin ayağından sürükleyerek vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdıkları küçük kız tedavi altına alındı.
Olay, Gölbaşı ilçesi Şafak Mahallesi 876. Sokak'ta meydana geldi. Oturduğu apartmanın önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan Elif Yıldırım (5), başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Kız çocuğunu ayağından sürükleyen köpeklere yoldan geçen bir vatandaş müdahale etti. Yaşananları evin balkonundan gören anneanne Döndü Yıldırım, aşağıya inerek yardıma koştu. Kanlar içinde kalan kız çocuğuna olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız tedavi altına alındı. Sırtında ve karın bölgesinde ısırık izleri olan çocuğun tedavisi sürüyor.
"DÜNYA BAŞIMA YIKILDI"
Baba Cengiz Yıldırım, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk haberi duyduğumda inanamadım. Bir acayip oldum. Elim ayağım birbirine dolandı. Dünya başıma yıkıldı. Şu anda Bilkent Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tutuyorlar. Devamlı kontrol altında. Kasık bölgesinden ısırmış. İki diş izi var derin. İyi ki daha fazla bastırmamış, patlatabilirmiş. Benim isteğim köpeklerin toplatılması. Millet artık illallah etmeye başladı. Benim çocuğumun başına geldi, başkasının da başına gelebilirdi. Daha önce başkasının çocuğuna saldırırken de gördük burada" ifadelerini kullandı.
"ÇOCUK GELDİĞİNDE TİTRİYORDU, KONUŞAMIYORDU"
Anneanne Döndü Yıldırım ise, "Çocuklar oynuyordu. Altı yedi tane köpek saldırdı. Çocuğu ayaklarından sürükleyerek götürdü. Sağ olsun bir adam gidiyordu orada kurtardı, kovaladı köpekleri. Çocuk geldiğinde titriyordu, konuşamıyordu. Ondan sonra elini yüzünü yıkadık, ambulansla hastaneye götürdük" diye konuştu.
"UYUTUYORLAR MI NE YAPIYORLARSA YAPSINLAR"
Döndü Yıldırım, "Balkondaydım ilk önce. Koşa koşa aşağı indim, adam kurtardı. Hepsi toplatılsın, uyutuyorlar mı ne yapıyorlarsa yapsınlar. Konuşamıyor, psikolog bekliyorlar. Bir de işte profesör gelecekmiş, o karar verecek ona göre taburcu edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"ÇOK ÜZÜLDÜK, ÇOK ÖZLEDİK ONU"
Minik kızın arkadaşı Fatma Tülay ise o anlara tanık olduğunu ve çok korktuklarını belirterek, "Arkadaşlarımla oyun oynuyorduk. Sonra birden havlama sesleri geldi. Hemen balkona doğru koştuk. Elif buradaydı, böyle duruyordum. Ondan sonra annem aşağı indi. (Köpekler) Buralarından ısırmış. Ondan sonra ambulans çağırdılar. Ambulans içeride bir şeyler yaptı. İlk müdahaleyi yaptılar. Çok üzüldük, çok özledik onu. Köpeklerin toplanması ve bir daha da çıkarılmamasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
"ŞİMDİ ÇIKAMIYOR KADIN SOKAĞA"
Aynı sokakta engelli komşusu da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Mehtap Bektaş, "Bu engelli ablamız burada yürüyüş yapıyor. Beynine pıhtı attığı için mecbur yürümek zorunda. Şuradan hepsi bu kadını buraya yıktılar. Yazık korktu kadıncağız. Şimdi çıkamıyor kadın sokağa, hiç yürüyüş yapamıyor. Çocuklar mağdur. Bunları toplasınlar" dedi.
"HER HAFTA 3 İLA 4 KİŞİYİ KAPIYOR BU KÖPEKLER"
Şafak Mahallesi'nin 20 yıllık muhtarı Bayram Özkan ise şunları kaydetti:
"Biz de hayvanseveriz. Yalnız halk tedirgin. Çünkü sanayiye çırak gidecek babasından 50 lira yemek parası almış, bu paranın 15 lirasını ne yapıyor, dolmuşa biniyor. Korkusundan 1 kilometre yola gidemiyor. Yaşlılarımız sabah namazına gidemiyor. Annesiz çocuklar okula gidemiyor. Bacımız hastaneye gidecek, hamile. Eşi yok, bir şey yok. Duraklara yemek koyuyorlar. Durağa yemek konur mu? Bir havlasa kadın çocuğunu düşürecek. Çok zor durumdayız. Mahallemizde her hafta 3 ila 4 kişiyi kapıyor bu köpekler. Bunların kaldırılmasını istiyoruz. Bu köpek sorunu bizim başımıza bela oldu. Köpek hakları, insan haklarını geçti."
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